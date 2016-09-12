Сегодня первый самолет приземлился в новой воздушной гавани Москвы

Новый московский международный аэропорт «Жуковский» принял первый пассажирский рейс. Сегодня утром в «Жуковском» приземлился Boeing 737-300 минской авиакомпании «Белавиа». Пока столица Беларуси является единственным городом, куда можно улететь из нового аэропорта. Вскоре самолеты из «Жуковского» будут летать в Австрию, Германию, Болгарию, Венгрию, Китай и другие страны. Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.

«Я добрался достаточно благополучно своим собственным транспортом. Я выехал в шесть утра, пробки не успели меня поймать. Я доехал достаточно быстро. Специально под каждый рейс организованы трансферы. От станций метро и ближайшей железнодорожной станции «Отдых» ходят шаттлы», — сообщил журналист.

Руководитель авиапортала рассказал, что люди, которые прилетели из Минска, отправились на шаттлах к железнодорожным станциям или к метро.

«Время в пути, в зависимости от ситуации на дороге, составляет от 20 до 40 минут. В целом, аэропорт находится в часовой транспортной доступности от центра Москвы», — добавил Гусаров.

Как известно, Жуковский планирует принять два миллиона пассажиров в 2017 году.