Ростовской области исполняется 79 лет

Как административная единица Ростовская область была образована на основании постановления ЦИК СССР от 13 сентября 1937 года. Что собой представляет сегодня донской регион?

Один из лидеров по росту промышленного производства в России. А если исходить из итогов 2015 года, то индекс промышленного производства Ростовской области вообще стал самым высоким в стране, составив 154,6 %.

Один из лидеров в сельском хозяйстве. По подавляющему ассортименту сельскохозяйственной продукции Ростовская область входит в первую пятерку в стране. В том числе по таким стратегически важным, как производство растительного масла (1 место), производство мяса индейки и утки (1 место), урожаю зерна (2 место), производство яиц (2 место), урожаю подсолнечника (4 место), производство молока и овощей открытого грунта (5 место).

Однако не менее важно, что на Дону умеют не только производить, зарабатывать, привлекать инвестиции, но и тратить средства. Бюджет региона характеризуется ярко выраженной социальной направленностью. Более двух третей расходов бюджета приходится на отрасли социальной сферы.

- Ростовская область является именно тем регионом, где приоритет качества жизни необходимо ставить выше других факторов регионального развития, - считает донской губернатор Василий Голубев.

Социальная поддержка населения, обеспечение услугами образования, здравоохранения, финансирование законодательно установленных выплат и льгот – это приоритеты бюджетной политики областного правительства.

В 2016 году на развитие образования, здравоохранения, культуры и спорта, социальную поддержку и социальное обслуживание населения, обеспечение жильем льготных категорий граждан и их семей предусмотрено 10 госпрограмм, что составляет более 70 % всех программных расходов региона.

В первом полугодии 2016 года почти треть всех программных расходов (32, 7 %) приходится на здравоохранение.









Благодаря эффективной работе трехуровневой системы оказания медицинской помощи населению, показатели в здравоохранении имеют позитивную динамику. Снизился уровень младенческой смертности, смертности от болезней системы кровообращения и от новообразований. Медицинские учреждения получили 77 единиц современного оборудования, муниципальные лечебные учреждения получили 25 автомобилей скорой медицинской помощи.

Ежегодно в регионе расширяется перечень учреждений, оказывающих высокотехнологичную медпомощь. С начала года на высокотехнологичное лечение направлены почти 8 тысяч человек, в том числе 1327 детей.

Успешно реализуется программа «Земский доктор».

18 миллиардов рублей или 28 % программных расходов направлены на образование.

Благодаря этому на Дону сохраняется нулевая очередность в детские сады для детей от 3 до 7 лет. А для детей в возрасте от полутора до трех лет за 6 месяцев 2016 года создано 985 дошкольных мест.

Как и в прошлом году, 60 работ участников единого госэкзамена оценено на максимальный балл по всем сдаваемым предметам. При этом стоит отметить, что число сдававших ЕГЭ в текущем году на 1,6 тысяч человек меньше, чем в прошлом. Свыше двух тысяч выпускников общеобразовательных школ получили аттестаты с отличием, 571 выпускник награжден региональной медалью «За особые успехи выпускнику Дона».

К началу учебного года на Дону было проведено оснащение базовых школ современным оборудованием и инвентарем, 100 % учителей повысили квалификацию для работы по ФГОС. В соответствии с нормой обеспеченности ФГОС 100% учащихся школ обеспечены комплектом учебников.

За первое полугодие на развитие культуры направлено 843 миллиона рублей, что на 10 % больше, чем годом ранее. Обследовано более полутора тысяч объектов археологического наследия, проводятся реставрационные ремонтные работы на объектах городища «Танаис», приобретено оборудование для государственных областных музеев.

В развитии физической культуры и спорта на Дону в 2016 году освоено почти 1 миллиард рублей. Как итог, число регулярно занимающихся спортом жителей области сегодня одно самых высоких в стране. А в XXXI Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро от Ростовской области принимали участие 16 спортсменов, которые завоевали 7 золотых и 2 серебряных медали.









Но, конечно, главным направлением в спортивной сфере Дона является подготовка Ростовской области к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году. Сегодня продолжается создание и реконструкция объектов спортивной и транспортной инфраструктуры за счет средств федерального, областного и муниципального бюджетов.

- Подготовка к чемпионату - уникальная возможность обустроить новые территории с учётом не только современных, но уже и будущих требований, - не раз подчеркивал Василий Голубев. - Тот задел, который мы создадим здесь, будет служить людям на десятилетия вперёд.

В первом полугодии, благодаря мероприятиям региональной программы содействия занятости населения, трудоустроено более 12 тысяч человек, обучен почти 3 тысяч безработных граждан, 329 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет и 60 незанятых пенсионеров, временно трудоустроено свыше 13 тысяч подростков в свободное от учебы время. Выросла среднемесячная заработная плата на 6 % и составила 25, 5 тысяч рублей. Наряду с экономическими факторами такому результату способствовало областное трехстороннее Соглашение, к которому на 1 июля присоединилось более 15 тысяч организаций.

Кроме того, в регионе реализуются меры по повышению заработной платы педагогических, медицинских, социальных работников и работников учреждений культуры.

16 миллиардов рублей направлено с начала года на исполнение социальных гарантий жителей Ростовской области. Более 790 тысяч человек получили ежемесячную денежную компенсацию по оплате расходов за ЖКХ.

Жилищные субсидии назначены более 150 тысячам семей на общую сумму 1,4 миллиарда рублей.

В целях стимулирования многодетности по решению губернатора области на 2 года продлен срок установления права на региональный маткапитал.

В основу формирования областного бюджета положены стратегические цели и задачи, определенные Президентом России, губернатором Ростовской области. Поэтому бюджет региона характеризуется ярко выраженной социальной направленностью.