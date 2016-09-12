Видеоблогер из Великобритании с ником CemreCandar принял ванну, которую наполнил острым соусом чили.

Видеоролик он опубликовал на своем YouTube-канале. Видео собрало более пяти миллионов просмотров. Позже об этом рассказало издание Mashable.

CemreCandar вылил в ванну содержимое 1250 бутылок соуса чили и набросал в нее свежих перцев. Затем он сначала залез в соус, а потом и вовсе нырнул с головой. После этого глаза и нос у блогера нещадно защипало, и он был вынужден вылезти из ванны и принять душ (из воды). Позже CemreCandar рассказал, что получил небольшие ожоги и на непродолжительное время практически потерял зрение.