Челябинск встретил свой новый год

Челябинск встретил очередную годовщину: 10 сентября, в субботу, в столице Южного Урала прошли масштабные мероприятия в честь 280-летия города. Многие отметили масштабный фейерверк и 3D-шоу. Было ли это компенсацией отмененного юбилейного празднования 9 мая? Скорее всего, все дело в юбилейной дате – не каждый год городу исполняется 280 лет.

Программа проходила сразу на многих площадках: в парке Пушкина, на Кировке, у Драматического и Оперного театров. Основное действо, разумеется, происходило на площади Революции. Здесь, несмотря на неоднократные смещения в графике праздника, челябинцев успели поздравить с юбилеем группа «Ёлка», Лев Лещенко и непотопляемая группа «Ариэль». Среди VIP-гостей, посетивших Челябинск на День города, нельзя не отметить Евгения Ройзмана, главу соседнего Екатеринбурга.

Всего было проведено тридцать пять массовых мероприятий, которые посетили более семидесяти тысяч жителей и гостей города. Безопасность обеспечили 1680 сотрудников полиции. Согласно сводкам МВД, празднование прошло без значительных инцидентов.

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