В Керчи - рекордный улов азовского бычка

В Керчи с 15 августа началась сезонная путина азовского бычка.

Вылов в этом году на начало сентября составил 4 198 тонн. Об этом сообщает "АН-Керчь" со ссылкой на Азово-Черноморское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.

Добыча азовского бычка в этом году бьет все рекорды: в 2015-м вылов составил всего 1 483 тонн, отмечает ведомство.

93% улова бычка - это 3 892 тонны - приходится на долю рыбаков Керченского полуострова. Среди лидеров бычковой путины – четыре индивидуальных предпринимателя, а также ООО «Звезда рыбака город Керчь».

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