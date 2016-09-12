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Сегодня наземный транспорт Москвы изменит маршруты из-за Курбан-байрама

12 сентября 2016, 07:42 [ «АН-онлайн» ]

Сегодня наземный транспорт Москвы изменит маршруты из-за Курбан-байрама
фото: globallookpress.com

Сегодня, 12 сентября, в столице изменятся маршруты движения общественного транспорта из-за мусульманского праздника Курбан-байрам.

Движение по маршрутам №9 и 19 вообще отменяется, трамвай №7 проследует от станции метро «Бульвар Рокоссовского» и до Каланчевской улицы. Автобусы № 58, 98, 103, 130, 187, 260, 692, С6 и Т9, возможно, будут следовать с увеличенными интервалами.

С 5:30 утра и до окончания мероприятий у метро "Сухаревская" с внешней стороны не будет останавливаться автобус Бч. Автобусы №98 и 692 проедут мимо остановки «Новый Иерусалим», которая находится с четной стороны улицы Хачатуряна.

Ограничения движения транспорта вводятся 4:00 до 11:00 на улицах Дурова, Большая Татарская, Мещанская, Минская (на участке от Мосфильмовской улицы до Кутузовского проспекта, Южнобутовская (на участке от Остафьевской улицы до Бунинской аллеи), Щепкина (на участке от Самарской улицы до Садового кольца), Гиляровского (на участке от Капельского переулка до Садового кольца), а также на Старом Толмачевском, Малом Татарском, Климентовском, Озерковском и Капельском (от проспекта Мира до улицы Гиляровского) переулках.

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