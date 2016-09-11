Рогозин научит россиян разбираться в военно-технической сфере

Вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий в правительстве ОПК, в воскресенье презентовал новый военно-технический словарь под его общей редакцией. Рогозин отметил, что сейчас научный и технический прогресс развиваются бурно.

Он пояснил, что новоизданный военно-технический словарь необходимо читать как учебник для понимания процессов, происходящих в военно-технической сфере. В словаре-"учебнике" собрано более 500 терминов.

По словам Рогозина, "каждый термин должен иметь свою дефиницию, то есть определение". Чиновник считает, что люди, прочитав эту книжку, смогут понять, "что происходит, с учетом того, что научный и технический прогресс развивается бурно". Также Рогозин отметил, что в терминах нельзя путаться.

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