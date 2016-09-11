В Петербурге и спальные районы будут иметь достойный вид

СРОЧНО
|11:08  Боксер Брук сообщил, что ему требуется операция после поединка с Головкиным |10.09 21:39  В Магнитогорске мужчина умер на финише легкоатлетического пробега |10.09 20:10  Киев назвал условия проведения выборов в Госдуму на Украине |10.09 17:28  "Росатом" требует с Болгарии 620 миллионов евро |10.09 16:51  В Москве Lamborghini без номеров врезался в дорожный отбойник |10.09 16:35  В Астрахани столкнулись два пассажирских автобуса |10.09 14:33  МИД РФ потребовал от Киева официальных разъяснений по выборам в Госдуму |10.09 14:23  Школьница из Красноярска умерла во время попытки сделать селфи |10.09 13:54  В Москве найдена мертвой звезда российских телесериалов |10.09 13:16  В Москве девочка упала с девятого этажа и выжила |10.09 11:09  Киев отказал в проведении выборов в Госдуму на территории Украины |10.09 10:56  Штайнмайер высказался о переговорах США и России по Сирии |10.09 10:44  Вертолеты МЧС эвакуируют людей в подтопленных районах Приморья |10.09 08:53  При обыске в квартире полковника МВД было обнаружено 8 млрд рублей |10.09 08:45  Лаврову и Керри удалось договориться по Сирии |10.09 08:14  Из окна 22 этажа гостиницы "Космос" на ВДНХ выпал человек |09.09 23:43  Трояновский нокаутировал Обару и защитил чемпионский титул IBF |09.09 22:43  Подросток неудачно оступился и от этого погиб |09.09 22:17  Визит Шойгу в Крым вызвал негодование Киева |09.09 19:50  Украина может остаться без российской нефти |09.09 19:42  Украинский бойкот ЧМ по футболу: информационный вброс или реальность? |09.09 19:12  В Саратовской области в реку перевернулись восемь вагонов с зерном |09.09 18:45  В Иркутской области разбился грузовик с компроматом на губернатора |09.09 18:08  Бывший вице-президент ФИФА Уэбб пожизненно отстранён от футбольной деятельности |09.09 17:50  В Татарстане школьник умер во время урока |09.09 17:28  Порно со школьницей всколыхнуло интернет |09.09 16:54  Песков высказался о планах Приднестровья по присоединению к России |09.09 16:24  Россия останется без Резервного фонда в 2017 году |09.09 16:17  Бердыев останется в «Ростове» на посту вице-президента - тренера |09.09 14:31  Рабочий одной из самарской ТЭЦ упал в котел
Санкт-Петербург

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//новости Kadam.net

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Общество

В Петербурге и спальные районы будут иметь достойный вид

11 сентября 2016, 10:35 [ «АН-Санкт-Петербург» ]

В Петербурге и спальные районы будут иметь достойный вид

Питер всегда привлекал гостей своим строгим европейским стилем и русской душой. Город пропитан культурой, искусством и доброжелательностью горожан. Он полон дворцами, парками, музеями, театрами и аурой искромётной изысканности. Многие хотят посетить его ещё и ещё раз.

Не случайно победители всенародно любимого телешоу «Поле чудес» поголовно выбирают в качестве приза экскурсионный тур в Петербург.

Город растет не по дням, а по часам, вокруг центра появляются все новые и новые районы. Архитектура их не дотягивает до центральной, убивая всех безсистемной, разношерстной застройкой.

Пришло время объявить конкурс на создание питерского бренда - «Питерский стиль ХХI века». Город смотрит в будущее, а жить в этих районах будут сегодняшние дети.

Значит и строить должны молодые, перспективные и талантливые. Дерзайте.

Конкурс продлится до 1 ноября, а заявки принимаются от студентов и молодых специалистов до 35 лет. Первые три премии победителям составят 500, 300 и 200 тысяч рублей.

Читайте также:

Другие новости Санкт-Петербурга

См. все новости дня

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

АН


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Культура

Умер создатель мультфильма" Жил-был пес" Эдуард Назров

Умер создатель мультфильма" Жил-был пес" Эдуард Назров

Советский мультипликатор, режиссер и художник, народный артист России Эдуард Назаров скончался на 75-м году жизни, сообщает пресс-служба Международного фестиваля "Крок", президентом которого был Назаров.

//В мире

В Париже террористка пыталась взорвать собор Нотр-Дам

В Париже террористка пыталась взорвать собор Нотр-Дам

Парижский суд выдвинул официальные обвинения в террористической деятельности и попытке убийства 29-летней женщине. Следствие доказало, что дама пыталась совершить взрыв возле собора Нотр-Дам.

//Армия

Минобороны РФ: с Днем танкиста! "Армата" в бою (ВИДЕО)

Минобороны РФ: с Днем танкиста! "Армата" в бою (ВИДЕО)

Ко Дню танкиста Минобороны Российской Федерации впервые опубликовало видеоролик боевых стрельб танка «Армата», а также самые зрелищные и редкие кадры из новейшей истории танковых войск нашей страны.

//В мире

В Киеве пьяный водитель протаранил машину депутата Надежды Савченко (ВИДЕО)

В Киеве пьяный водитель протаранил машину депутата Надежды Савченко (ВИДЕО)

Сообщается, что ДТП с участием депутатского автомобиля произошло поздно минувшей ночью. На дороге водитель иномарки вынужден был остановиться из-за пробитого колеса, следом ехала машина депутата Савченко.

//В мире

На соревнованиях под Минском погиб троеборец из России

На соревнованиях под Минском погиб троеборец из России

Трагедия, унесшая жизнь спортсмена из России, случилась на соревнованиях в Ротомке (Белоруссия). 21-летний троеборец Никита Сотсков погиб из-за травм, полученных в результате несчастного случая.

//Криминал

В подсобке отделения Сбербанка обнаружили убитого охранника

В подсобке отделения Сбербанка обнаружили убитого охранника

В подсобном помещении одного из столичных отделений Сбербанка было найдено тело охранника через два часа после того, как он заступил на смену. 62-летний мужчина был убит из огнестрельного оружия.

//Спорт

Боксер Брук сообщил, что ему требуется операция после поединка с Головкиным

Боксер Брук сообщил, что ему требуется операция после поединка с Головкиным

Боксер Келл Брук сообщил своим подписчикам в Twitter, что находится в больнице в ожидании операции, которая запланирована на следующую неделю. Такими оказались последствия поединка с Геннадием Головкиным.

//Криминал

В Красноярском крае мужчина до смерти забил четырехлетнюю приемную дочь

В Красноярском крае мужчина до смерти забил четырехлетнюю приемную дочь

Трагический случай произошел в поселке Тины Красноярского края вчера, 10 сентября. Приемный отец до смерти забил четырехлетнюю девочку, вернувшись домой в состоянии сильного алкогольного опьянения.

//В мире

Врачи из Австралии сделали золотой рыбке операцию стоимостью 500 долларов

Врачи из Австралии сделали золотой рыбке операцию стоимостью 500 долларов

В Австралии женщина обратилась в ветеринарную службу с просьбой спасти ее золотую рыбку. Любимый питомец жительницы города Брисбена проглотил в аквариуме гальку, которая застряла у него в горле.

//Общество

Техника ЖКХ Москвы попадет в Книгу рекордов Гиннесса

Техника ЖКХ Москвы попадет в Книгу рекордов Гиннесса

Москва за организацию и проведение Дня города готовится получить два диплома от Книги рекордов России и Книги рекордов Европы, сообщает официальный портал правительства и мэрии столицы 11 сентября.

//Шоу-бизнес

Автомобиль Стинга оказался на штрафстоянке в Сочи

Автомобиль Стинга оказался на штрафстоянке в Сочи

Автомобиль, предоставленный певцу Стингу для передвижения во время пребывания в Сочи, оказался отбуксирован на штрафстоянку после того, как исполнитель попросил своего водителя съездить за сувенирами.

//Новости ADWILE

//Общество

Илюмжинов собирается получить гражданство Соединенных Штатов

Илюмжинов собирается получить гражданство Соединенных Штатов

Кирсан Илюмжинов направил лидеру США письмо с просьбой о предоставлении ему американского гражданства. Такое заявление он сделал во время выступления в Баку перед членами Международной шахматной федерации.

//Общество

В Петербурге и спальные районы будут иметь достойный вид

В Петербурге и спальные районы будут иметь достойный вид

Питер всегда привлекал гостей своим строгим европейским стилем и русской душой. Город пропитан культурой, искусством и доброжелательностью горожан. Он полон дворцами, парками, музеями, театрами.

//В мире

Южная Корея пригрозила уничтожить Пхеньян баллистическими ракетами

Южная Корея пригрозила уничтожить Пхеньян баллистическими ракетами

На Корейском полуострове в ближайшее время может вспыхнуть полномасштабный военный конфликт. Южнокорейские СМИ узнали о том, что Министерство обороны страны готовит упреждающий удар по КНДР.

//Общество

Германские спецслужбы: джихадисты возвращаются на родину

Германские спецслужбы: джихадисты возвращаются на родину

Германская газета Welt am Sonntag со ссылкой на спецслужбы безопасности страны сообщает о возрастающем потоке джихадистов, которые когда-то перебрались в Европу и теперь возвращаются на родину.

//Криминал

В Азове разыскивают мужчину, изнасиловавшего маленькую девочку

В Азове разыскивают мужчину, изнасиловавшего маленькую девочку

Следователи города Азова объявили в розыск мужчину, в течение полугода неоднократно совершавшего насилие над живущей по соседству девочкой, с родителями которой он состоял в дружеских отношениях.

//В мире

Трамп назвал самую серьезную ошибку Клинтон

Трамп назвал самую серьезную ошибку Клинтон

Клинтон назвала людей, которые планируют голосовать за ее соперника Дональда Трампа, гомофобами, сексистами и исламофобами. По ее словам, половина сторонников кандидата-республиканца заслуживают сожаления.

//новости MIXADVERT.com

//В мире

В Китае обрушился автомобильный мост

В Китае обрушился автомобильный мост

В китайской провинции Цзянси в воскресенье, 11 сентября, обрушился автомобильный мост. По сообщению очевидцев, чрезвычайное происшествие случилось в тот момент, когда на мосту находилось несколько автомобилей.

//В мире

Три тысячи голых велосипедистов проехались по улицам американского города

Три тысячи голых велосипедистов проехались по улицам американского города

Около трех тысяч человек, полностью обнаженных, проехались на велосипедах по улицам города Филадельфия. Активисты хотели напомнить о необходимости экономии топлива и показать красоту здорового тела.

//Кино

Назван лучший фильм Венецианского кинофестиваля

Назван лучший фильм Венецианского кинофестиваля

Фильм филиппинского режиссера Лава Диаса "Женщина, которая ушла" признан лучшим фильмом 73-ого международного Венецианского кинофестиваля, который прошел на острове Лидо с 31 августа по 10 сентября.

//Происшествия

В Подмосковье лоб в лоб столкнулись Infiniti и Renault, водители погибли

В Подмосковье лоб в лоб столкнулись Infiniti и Renault, водители погибли

В ДТП на территории Орехово-Зуевского района погибли оба водителя. Как сообщают пресс-службе регионального МВД, авария произошла примерно в 20.00 на 43-м километре МБК Горьковско-Егорьевского направления.

//Кино

Андрей Кончаловский удостоен "Серебряного льва" на Венецианском фестивале

Андрей Кончаловский удостоен "Серебряного льва" на Венецианском фестивале

Российский кинорежиссер Андрей Кончаловский удостоен «Серебряного льва» на 73-го Венецианского кинофестиваля за фильм «Рай». Об этом 10 сентября объявило международное жюри во главе с режиссером Сэмом Мендесом.

//Происшествия

В Магнитогорске мужчина умер на финише легкоатлетического пробега

В Магнитогорске мужчина умер на финише легкоатлетического пробега

Трагедией закончился в Магнитогорске традиционный, 50-й всероссийский легкоатлетический пробег «Азия-Европа»: один из участников мероприятия, мужчина 44 лет, скончался, добежав до финишной черты.

//Новости партнеров

//Криминал

Американская учительница совратила 11-летнего мальчика

Американская учительница совратила 11-летнего мальчика

В своих действиях 26-летний педагог Джессика Бентон не видит ничего преступного и даже не понимает, за что арестована полицией. По американским законам за совращение малолетнего учительнице грозит тюрьма.

//Хоккей

Сборная России по хоккею проиграла команде Чехии

Сборная России по хоккею проиграла команде Чехии

Сборная России по хоккею в гостевом товарищеском матче в основное время упустила победу над чехами на предпоследней минуте, а затем не дожала соперников в овертайме и проиграла по буллитам.

//Происшествия

В сети появилось видео ДТП в центре Москвы с участием Lamborghini (ВИДЕО)

В сети появилось видео ДТП в центре Москвы с участием Lamborghini (ВИДЕО)

Видео аварии на Краснопресненской набережной Москвы, которую устроил водитель Lamborghini, появилось в сети Интернет. Спорткар врезался в бетонное ограждение, водитель и пассажир оказались зажаты в салоне

//Политика

Киев назвал условия проведения выборов в Госдуму на Украине

Киев назвал условия проведения выборов в Госдуму на Украине

МИД Украины разрешит выборы в Государственную Думу России на территории российских дипломатических миссий, только если Россия не будет проводить выборы в Крыму и исключит крымчан из списков кандидатов.

//Общество

Жители Керчи в честь борьбы самбо устроили массовый забег (ВИДЕО)

Жители Керчи в честь борьбы самбо устроили массовый забег (ВИДЕО)

В рамках четвертого Всероссийского турнира по борьбе самбо «Кубок двух морей» жители Керчи 10 сентября совершили массовый забег на два километра. Так начался второй день форума «Дни самбо в Крыму».

//В мире

Как украинские корабли прогоняли российский сторожевик (ВИДЕО)

Как украинские корабли прогоняли российский сторожевик (ВИДЕО)

Пограничная служба Украины решила, что российский сторожевик "Сметливый" зашел в экономическую зону страны. Фрегат "Гетман Сагайдачный" получил приказ отогнать российский корабль от украинской границы.

//Армия

Российских десантников посадят на бронированные багги

Российских десантников посадят на бронированные багги

Оборонно-промышленный комплекс России готов создать легкие тактические и сверхлегкие аэромобильные ударные машины «Эскадрон» для оснащения десантных войск. Решение было принято на форуме «Армия - 2016».

//Культура

Никита Михалков: я "благодарен" тем, кто похитил памятник Евгению Леонову

Никита Михалков: я "благодарен" тем, кто похитил памятник Евгению Леонову

Режиссеры Никита Михалков и Марк Захаров совместно с актером Сергеем Никоненко и певцом Иосифом Кобзоном 10 сентября приняли участие в церемонии открытия восстановленного памятника актеру Евгению Леонову.

//Авто

Чемпион России по ралли разбился насмерть

Чемпион России по ралли разбился насмерть

Погиб Евгений Фирсов, чемпион России по раллийным гонкам. Трагедия произошла во время скоростных тестов нового автомобиля для ралли, сообщает официальный сайт Российской автомобильной федерации.

//Криминал

Опубликованы фотографии найденного у полковника Захарченко

Опубликованы фотографии найденного у полковника Захарченко

Опубликованы фотографии изъятой у врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД России Дмитрия Захарченко валюты при обыске в одной из квартир. Общая стоимость достигает 8 миллиардов рублей.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости

Dom

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости Globalteaser.ru

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры