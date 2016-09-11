В Петербурге и спальные районы будут иметь достойный вид

Питер всегда привлекал гостей своим строгим европейским стилем и русской душой. Город пропитан культурой, искусством и доброжелательностью горожан. Он полон дворцами, парками, музеями, театрами и аурой искромётной изысканности. Многие хотят посетить его ещё и ещё раз.

Не случайно победители всенародно любимого телешоу «Поле чудес» поголовно выбирают в качестве приза экскурсионный тур в Петербург.

Город растет не по дням, а по часам, вокруг центра появляются все новые и новые районы. Архитектура их не дотягивает до центральной, убивая всех безсистемной, разношерстной застройкой.

Пришло время объявить конкурс на создание питерского бренда - «Питерский стиль ХХI века». Город смотрит в будущее, а жить в этих районах будут сегодняшние дети.

Значит и строить должны молодые, перспективные и талантливые. Дерзайте.

Конкурс продлится до 1 ноября, а заявки принимаются от студентов и молодых специалистов до 35 лет. Первые три премии победителям составят 500, 300 и 200 тысяч рублей.

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