Германские спецслужбы: джихадисты возвращаются на родину

Германская газета Welt am Sonntag со ссылкой на спецслужбы безопасности страны сообщает о возрастающем потоке джихадистов, которые когда-то перебрались в Европу и теперь возвращаются на родину.

Издание пишет, что по сведениям из достоверных источников около 6 тысяч выходцев из Европы направляются в данное время в зоны военных действий - треть из них может вернуться на родину. Это происходит из-за потерь, которые несет террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Спецслужбы обеспокоены: джихадисты крайне радикальны, имеют военную подготовку и боевой опыт, передает издание слова главы федерального ведомства уголовной полиции ФРГ Хольгера Мюнха.

Воздушно-космические силы РФ с 30 сентября 2015 года в рамках антитеррористической операции наносят авиаудары по группировкам сил ИГ (террористическая группировка, запрешена в России).