В рамках четвертого Всероссийского турнира по борьбе самбо «Кубок двух морей» жители Керчи 10 сентября совершили массовый забег на два километра. Так начался второй день форума "Дни самбо в Крыму".

Как пишет "АН-Керчь", несколько сотен горожан пробежали плечом к плечу от площади Ленина до конца набережной и обратно, преодолев в общей сложности два километра.

Ранее «Аргументы недели» сообщали о страте форума "Дни Самбо в Крыму". В числе гостей и участников форума: заместитель Секретаря Совета Безопасности РФ Рашид Нургалиев, заместитель министра образования и науки РФ Вениамин Каганов, министр образования, науки и молодежи РК Наталья Гончарова, гости из Карелии и Новосибирска и Краснодара.