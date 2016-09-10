Минздрав: россияне стали жить дольше

Согласно статистике российского Министерства здравоохранения, россияне в среднем стали жить дольше на восемь месяцев. Показатель средней продолжительности россиянина впервые достиг рекордных 72 лет.

Минздрав РФ ссылается на исследования Росстата. По статистике, в минувшем году жители Российской Федерации в среднем не доживали до 71,39 лет. Тогда как в январе - июле 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года число умерших снизилось на 36,6 тыс. человек, сообщает Росстат.

Ранее глава Минздрава РФ Вероника Скворцова сообщила, что младенческая и материнская смертность в России в 2015 году сократились, соответственно, на 12% и 11%, а продолжительность жизни россиян увеличилась до 71,2 года. Сократилась также разница между продолжительностью жизни у мужчин и женщин.