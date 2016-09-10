Одноклассница 15-летней участницы порновечеринки рассказала о том, какой была раньше ее приятельница.

Она призналась, что школьница была порядочной девушкой и никогда не вела себя подобным образом, еще летом все было в порядке. Однако некоторое время назад девочка из хорошей семьи связалась с плохой компанией и начала вести разгульный образ жизни, передает "КП".

Напомним, накануне сеть взорвала информация о появлении порноролика с участием подростков. Девушка на своей страничке в социальной сети ранее заявила, что для нее "кайф" в том, чтобы выпить и остаться вдвоем с парнем.

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