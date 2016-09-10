Медведев высказался о ЕГЭ

В субботу, 10 сентября, российский премьер-министр Дмитрий Медведев высказался о едином госэкзамене.

По словам главы правительства РФ, ЕГЭ к настоящему моменту стал более внятным, чем в начале. Медведев уточнил, что, конечно, есть моменты, где требуются коррективы, однако вопросов по единому государственному экзамену стало значительно меньше, чем раньше, передает РИА "Новости".

Напомним, ранее член Экспертного совета при правительстве РФ Александр Саверский предложил главе Минобрнауки Ольге Васильевой выдавать школьникам аттестаты, даже если они не сдали ЕГЭ.

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