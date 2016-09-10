На Красной площади в Москве торжественно открыли День города

В полдень в Москве на Красной площади состоялось торжественное открытие Дня города.

На праздничном концерте присутствуют президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и мэр города Сергей Собянин. Темой мероприятия в этом году стал кинематограф, а именно образу Москвы в кино. Авторы путем воссоздания кадров из известных фильмов попытались рассказать историю российской столицы, передает ТАСС данные столичной мэрии.

Песни о Москве сменяются кадрами из знаменитых картин, в частности, "Войны и мира", "Я шагаю по Москве" и многих других.

Читайте также:

В Москве сегодня отмечают День города

В День города Путин и Собянин открыли МЦК



