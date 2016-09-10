В Москве сегодня отмечают День города

В субботу, 10 сентября, в Москве празднуют День города - сегодня столице России исполняется 869 лет.

Организаторы подготовили для москвичей и гостей столицы не менее тысячи ярких мероприятий на 212 площадках. Предполагается, что 10 и 11 сентября праздничные концерты посетят не менее 10 миллионов человек. Программы предусмотрены не только в центре, но и в округах, уточняет ТАСС.

В частности, гости Дня города смогут посетить 100 мастер-классов, 200 экскурсий, 12 высотных и 20 парковых фейерверков. Ключевые мероприятия пройдут на Тверской улице, Красной, Манежной, Тверской, Театральной, Пушкинской и Болотной площадях.

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