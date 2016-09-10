Минфин хочет заморозить зарплаты госслужащих на три года

Министерство финансов РФ выдвинуло идею заморозить зарплаты госслужащих еще на три года.

Эту информацию в пятницу, 9 сентября, предоставило агентство Reuters, ссылаясь на источник в правительстве. Согласно последним данным, заморозить зарплаты госслужащих предлагают вплоть до конца 2019 года. Уточняется, что эта мера не будет касаться работников сфер здравоохранения и образования.

Кроме того, Минфин предлагает сократить расходы на оборону с 2017 по 2019 годы на шесть процентов. Уточняется, что общий объем расходов федерального бюджета планируется сохранить на уровне 15,787 триллиона рублей в год.

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