Антибиотики в куриных яйцах могут вызвать головную боль и депрессию

Россельхознадзор закрыл одну из птицефабрик Красноярского края. Как установлено, продукция этого предприятия в больших дозах содержала антибиотики, побочными эффектами которых были депрессия, судороги и головная боль.

Как сообщают сотрудники Россельхознадзора, препараты, которые дают птицам, чтобы они меньше болели, используются на сельскохозяйственных предприятиях повсеместно. В результате антибиотики накапливаются в яйцах, которые не утилизируются, как это требуется, а сдаются на продажу. Такие продукты с высоким содержанием сильнодействующих лекарств попадают на стол к потребителям и зачастую употребляются в пищу детьми, что в итоге может сильно отразиться на их здоровье.

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