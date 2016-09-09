Президент Владимир Путин освободил уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова от должности. О скором уходе обмудсмена с поста стало известно после инцидента с его высказыванием о трагедии в детском лагере на Сямозере. Астахов навестил выживших детей в больнице и спросил их: «Ну чего, как поплавали?». Слова уполномоченного вызвали скандал, в интернете начался сбор подписей за его отставку.

Сейчас президент назначил нового детского обмудсмена, Анну Кузнецову. Подробнее о том, на что нужно обратить внимание новому уполномоченному, в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.

«Судя по последним событиям, в первую очередь новому детскому омбудсмену нужно обратить внимание на насилие над детьми в школе. То, что произошло в школе №57, не постижимо уму и ужасно. У меня трое детей, меня эти новости очень пугают», — сообщила Доктор Лиза.

Врач отметила, что Анне Кузнецовой следует обратить внимание на медицинскую помощь детям.

«Очень много случаев, когда матери просят оплатить лечение или анализы. Причем не беженцы, не гастарбайтеры, а российские матери. Не понятно, почему часть анализов у нас платные, когда у детей есть полис ОМС», — добавила Глинка.

Известно, что Павел Астахов был телеведущим и работал адвокатом. Впоследствии, в декабре 2009 года, он стал уполномоченным по правам детей.