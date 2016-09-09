Выпускники опорного университета войдут в губернаторский кадровый резерв

5 сентября подписано двустороннее соглашение о взаимодействии по формированию Губернаторского кадрового резерва между Правительством области и ВятГУ. О том, насколько важно сотрудничество Правительства и Опорного университета врио губернатора Игорь Васильев заявил во время знакомства с ВятГУ.

Тогда, в рамках первого знакомства с ВятГУ и его научной деятельностью была обозначена четкая позиция администрации региона в отношении объединённого вуза: взаимодействовать и развивать. Сегодня можно смело сказать – от слов Игорь Васильев перешел к делу, процесс запущен.

Так 5 сентября между Правительством и Опорным Вятским государственным университетом подписано первое, имеющее огромную важность для области, соглашение. ВятГУ доверено формировать губернаторский кадровый резерв, безусловно, в целях повышения эффективности управления регионом.

Игорь Васильев (врио губернатора Кировской области):



- Во власть должны прийти молодые амбициозные люди, которые хотят добиться больших результатов на государственной службе. Выбор Опорного вуза для координации этой работы совершенно очевиден, так как его основная задача – готовить кадры для Кировской области, в том числе и управленческие.

Валентин Пугач (и.о. ректора ВятГУ):

- Мне очень приятно, что так оперативно университет и Правительство переходит от слов к делу, буквально неделю назад был разговор по поводу совместной работы университета с региональным Правительством по созданию кадрового резерва, а сегодня мы подписали соглашение. Нам предстоит большая системная работа по отбору кандидатов, тестированию, как профильных профессиональных знаний, так и личностных, деловых и коммуникативных качеств, необходимых для работы в областных и муниципальных органах власти. Испытываю чувство гордости за то, что университету доверена эта важнейшая миссия. Но, не скрою, что это и большая ответственность, и комплексный подход к задаче. Уверен, что университет с ней справится.

Как это будет работать?



Вятский государственный университет отныне – это своеобразный центр, формирующий кадровый потенциал региона. Информация о кадровом резерве будет доступна студентам, выпускникам университета, магистрантам, участникам Президентской программы, предприятиям реального сектора экономики, служащим организаций органов муниципального управления.



На базе Опорного университета уже формируется экспертная комиссия из компетентных представителей профессорско-преподавательской среды университета, представителей администрации Правительства Кировской области и экспертов со стороны работодателей региона. Информация о процедурах, применяемых при отборе кандидатов в резерв будет открыта широкой общественности. Более того, с каждой категорией потенциальных кандидатов работа будет вестись в индивидуальном порядке.



Отметим, что молодые специалисты, выпускники университета, обучающиеся в магистратуре, работающие на предприятиях и организациях, а также участники Президентской программы имеют возможность пройти тест на профессиональную ориентацию. Желающим необходимо обратиться в Отдел по работе с работодателями и трудоустройству выпускников по адресу: Киров, ул. Московская, 36, каб. 440.

Телефоны: 742-804, 460-703.

Если вы хотите попасть в губернаторский кадровый резерв, присылайте свое резюме на электронный ящик reserve43@mail.ru.