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//Общество

Россияне перераспределяют расходы на детские товары

9 сентября 2016, 16:36 [ «АН-онлайн» ]

Россияне перераспределяют расходы на детские товары
Фото:pixabay.com

Экономическая ситуация, наблюдающаяся в данный момент в стране, подтолкнула россиян пересмотреть список покупок, в том числе и детских товаров, чтобы выделить действительно нужные товары. Теперь потребители вынуждены в большинстве случаев отказываться от покупок товаров не первой необходимости - например, игрушек, а детское питание по возможности заменить домашней кухней.

По мнению большинства потребителей, текущая ситуация в экономике сохранится еще как минимум на три года, поэтому жители России перераспределяют траты, отказываясь от товаров из категории “для удовольствия”. Как показали результаты Всероссийского исследования GfK, 85% доходов потребителей теперь тратится на продукты питания и оплату коммунальных и медицинских расходов. При этом, как показало исследование, стремительно возрос спрос на товары детской гигиены. Так, несмотря на рост цен, объемы продаж детских подгузников увеличились на двадцать процентов.

В целом потребители в отношении детских товаров выбирают наилучшее соотношение между ценой и широким ассортиментом. Этот подход характерен и в отношении других товаров.

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