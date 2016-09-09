Россияне перераспределяют расходы на детские товары

Экономическая ситуация, наблюдающаяся в данный момент в стране, подтолкнула россиян пересмотреть список покупок, в том числе и детских товаров, чтобы выделить действительно нужные товары. Теперь потребители вынуждены в большинстве случаев отказываться от покупок товаров не первой необходимости - например, игрушек, а детское питание по возможности заменить домашней кухней.

По мнению большинства потребителей, текущая ситуация в экономике сохранится еще как минимум на три года, поэтому жители России перераспределяют траты, отказываясь от товаров из категории “для удовольствия”. Как показали результаты Всероссийского исследования GfK, 85% доходов потребителей теперь тратится на продукты питания и оплату коммунальных и медицинских расходов. При этом, как показало исследование, стремительно возрос спрос на товары детской гигиены. Так, несмотря на рост цен, объемы продаж детских подгузников увеличились на двадцать процентов.

В целом потребители в отношении детских товаров выбирают наилучшее соотношение между ценой и широким ассортиментом. Этот подход характерен и в отношении других товаров.

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