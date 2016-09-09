На Камчатке икру едят только по праздникам

Корреспонденты «Аргументов недели» попытались выяснить, почему с Камчатки бежит население, несмотря на рекордную государственную поддержку.

– Невозможно решить субсидиями из центра проблемы региона, где у людей нет ни экономических перспектив, ни политических гарантий, – говорит политолог Анна Рудая. – Это беда многих субъектов Федерации: чем дальше от столиц, тем больше силовики вовлечены в бизнес. Тем больше всевозможных инфраструктурных проектов, которые полезны только при наличии предпринимательской энергии населения. Вот если бы субсидии тратили на доступные кредиты, на освобождение предпринимателей от налогов на несколько лет, а силовиков заставили бы обеспечивать реальное правовое поле для бизнеса! Но Москва вряд ли сможет сыграть в такую игру, которая противоречит её же векторам региональной политики. Не нужно забывать, что центр начал накачивать Дальний Восток деньгами, лишь когда осознал опасность его потери. И в этом до сих пор не видно системы. Не удивлюсь, если результаты усиленного субсидирования окажутся хуже кавказских.

Тем временем жители материка наивно полагают, что, раз у камчатцев северные надбавки, они икру ложками едят. По данным Камчатстата, средняя зарплата на полуострове вправду немаленькая – 54,2 тыс. рублей вместе с надбавками. Однако цена на любимый детьми йогурт – 150 рублей, пачка творога стоит более 300 рублей, а кило узбекской черешни стартует от 700 рублей. Коммунальные услуги в крае обходятся в 6–7 тыс. рублей против 3,5 тыс. рублей на материке. Фрукты в большинстве своём привезены из Китая, а одежда, даже в сетевых магазинах, позапрошлой и сильно урезанной коллекции. В разы дороже материка услуги связи и Интернет, хотя качество их значительно хуже: 950 рублей возьмут за 3 Гб трафика, однако лицо собеседника в скайпе всё равно не разобрать – скорость камчатского Интернета не позволяет. Страница «ВКонтакте» загружается 10 минут, связь прерывается. Да и икру камчадалы едят исключительно по праздникам. И отнюдь не ложками.

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