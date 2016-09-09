Facebook удалил один из самых страшных снимков в истории человечества

Администрация соцсети Facebook удалила одну из самых знаменитых военных фотографий "Напалмовая девочка" из поста норвежского писателя Тома Эгеланда.

Эгеланд опубликовал фото в начале сентября. Также он обнародовал и несколько других снимков времен войны во Вьетнаме.

Позже он увидел, что администрация соцсети удалила фото, так как на нем запечатлена голая девочка.

Тогда пользователь выступил с резкой критикой в адрес руководства Facebook, после чего и сам был заблокирован.

Девочка, о которой идет речь, сейчас уже взрослая женищна. Её зовут Ким Фук, и в настоящее время она проходит сеансы лечения лазером, так как шрамы, полученные 43 года назад, до сих пор отравляют ей жизнь.