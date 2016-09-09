Журналисты объединились в отстаивании права читателей на получение информации

В четверг, 8 сентября, в День международной солидарности журналистов прошла пресс-конференция по нарушениям прав журналистов в ходе предвыборной кампании. Прессе рассказали, что в последние недели правоохранительные органы были завалены жалобами бизнесмена Валерия Гартунга. Справедливоросс изначально обвинил журналистов информационного агентства Ura.ru в принадлежности к организованной преступной группировке. Газета «Возрождение Урала» получила обвинение в экстремизме. Кроме того, жалобы были поданы на ряд других изданий Челябинской области.









По данным главного редактора газеты «Возрождение Урала» Константина Буркова, преследование газеты началось с выхода специального выпуска, который был посвящен Валерию Гартунгу. Все материалы в данной газете были основаны на документах и мнениях известных на Южном Урале людей. Главного редактора и журналистов вызвали в отдел полиции по борьбе с экстремизмом, а крупная партия тиража газеты была изъята у распространителей.

Как сказала председатель челябинской организации Союза журналистов Ольга Давиденко, в этой ситуации просматривается явное нарушение принципа свободы слова.

– Мы обратились в Союз журналистов России и совет по правам человека с просьбой оценить ситуацию, - отметила она.

По мнению политолога Андрея Лаврова, совершенно понятно, почему Валерий Гартунг не обратился в суд. Постоянные допросы и обыски ударят по работе журналистов больше всего, а в суде могут впслыть неприятные для справедливоросса факты. Скандал

– Это же скандал, - подчеркнул политолог. - А для раскрутки кандидата лучше скандала может быть только драка…