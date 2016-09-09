Компания «Синара-Девелопмент» в Советском районе Волгограда завершает строительство очередного дома в микрорайоне «Новый Свет». Ввод в эксплуатацию дома запланирован на декабрь текущего года.

В новом шестнадцатиэтажном доме предусмотрены комфортабельные импортные лифты, улучшенные входные группы, помещения для консьержей на первом этаже, высокие потолки, а также панорамное остекление на верхних этажах. Коридоры и лифтовые холлы в жилом комплексе выполнены в индивидуальном ярком дизайне, что еще больше подчеркивает формат комфортной качественной жизни микрорайона «Новый Свет».

Квартиры будут передаваться покупателям подготовленными для чистовой отделки: с полной готовностью инженерных систем и выравниванием всех поверхностей для финишного покрытия. Таким образом, новоселы будут избавлены от выполнения самых трудоемких и грязных отделочных работ. Покупателям останется только выбрать по своему вкусу покрытия для пола, потолка, стен, применив свои индивидуальные дизайнерские решения. Во всех квартирах будут установлены приборы поквартирного учета воды и электроэнергии, что впоследствии позволит оптимизировать расходы на коммунальные платежи.

По словам коммерческого директора компании «Синара-Девелопмент» Алексея Смирнова, перед сдачей дома в эксплуатацию у покупателей есть возможность приобрести жилье по еще более доступной цене. На квартиры в новом доме предоставляется скидка до 5% - акция позволяет экономить денежные средства в размере до 110 тыс. рублей. Также покупателям предлагаются выгодные ипотечные программы ведущих российских банков, в том числе с господдержкой. В настоящее время в продаже осталось всего 30 квартир.

«Новый Свет» - современный, сформировавшийся район, который предоставляет своим жителям новое, более высокое качество жизни благодаря комплексному подходу и применению современных архитектурных и инженерных решений. Проект застройки предполагает возведение 13 многоэтажных домов, девять из них уже введены в эксплуатацию. Комфорт проживания в районе обеспечивают объекты инфраструктуры: магазины, аптеки, кафе, детские и спортивные площадки, просторные парковки автотранспорта. В шаговой доступности возведен детский сад на 135 мест, благодаря чему жизнь в «Новом Свете» для семей с детьми станет еще удобнее.