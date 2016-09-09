В Петербурге член избиркома поменял пол прямо перед выборами

В Санкт-Петербурге за несколько дней до выборов один из членов избирательной комиссии прошел через операцию по смене пола.

Как сообщает "Радио Балтика" со ссылкой на члена горизбиркома Дмитрия Краснянского, речь идет о достаточно молодом человеке. Краснянский не стал сообщать подробностей, сказал лишь, что "был, допустим, Артёмом, а стал Екатериной". Он добавил, что на момент смены пола юноша, ставший девушкой, уже был назначен членом участковой избирательной комиссии.

Однако паспорт его/её остался пока прежним, поэтому проблем с документами возникнуть не должно.

Читайте также:

Друзья детства встретились и поженились после того, как один из них сменил пол

В США официально появился человек третьего пола

