Над Газмановым смеются за фейковую цитату Бисмарка

Певец Олег Газманов опубликовал в своем "Твиттере" фейковую цитату Отто Фон Бисмарка, который якобы заявил: "Я знаю 100 способов, как выманить русского медведя из берлоги, но не знаю ни одного, как загнать его обратно".

Пользователи сети, которые прекрасно знают, что немецкий канцлер никогда ничего подобного не говорил, придумали несколько смешных шуток:

"Бисмарк: "Я знаю 100 способов, как ясные дни оставить себе, но не знаю ни одного, как хмурые дни возвращать судьбе"", - @ded_edros

"Отто Бисмарк: "Бах и Моцарт - унылое ничто по сравнению с Газмановым", - @oleg_kozyrev

"Бисмарк:"Я знаю 100 способов, как выманить русского медведя из берлоги, но не знаю зачем вдоль ночных дорог шла босиком не жалея ног", - @Yoghikitt

"Отто фон Бисмарк: "Я знаю сто способов перевернуть календарь, но снова третье сентября",- @dm_e.