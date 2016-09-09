В Москве после ремонта открыли Кремлевскую набережную

В пятницу, 9 сентября, для туристов и пешеходов открыли после ремонта Кремлевскую набережную.

На Кремлевской набережной, согласно данным правительства Москвы, закончены все ключевые работы в рамках программы "Моя улица". Уточняется, что все воздушные коммуникации были спрятаны под землю, пешеходная зона теперь вымощена гранитной плиткой, а тротуары расширены до 3,2 м.

В ГБУ "Автомобильные дороги" отметили, что осталось только нанести разметку - данные работы уже начались, специалисты нанесли осевую линию, которая разделяет полосы встречного движения.

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