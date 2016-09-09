Дмитрий Медведев рассказал медицинскую байку

Дмитрий Медведев заявил, что сообщения о планах заморозить в 2017 году федеральные квоты на оказание высокотехнологичной медицинской помощи - не более, чем байки.

Как подчеркнул глава кабинета министров РФ, никаких решений о замораживании квот на высокотехнологичную медпомощь не принимались и приниматься не будут. Об этом премьер-министр заявил в ходе общения в Чите с работниками АО "810 Авиационный ремонтный завод".

Медведев также отметил, что правительство, напротив, всё время ищет деньги для того, чтобы под этими квотами были ресурсы, и все запланированные операции по линии высокотехнологичной медпомощи выполнялись.