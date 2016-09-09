Колесо обозрения поставят в Кирове около «Макдональса»

Ранее этот аттракцион планировалось установить на Театральной площади города. Но общественность посчитала, что это неподходящее место. Была создана инициативная группа, чтобы выбрать новую площадку для колеса.

На этот раз предлагается разместить огромное колесо обозрения с закрытыми, подогреваемыми кабинками в парке им. Кирова, на большом газоне около «Макдональса». Конечно. В парке уже есть одно колесо обозрения, но оно поменьше и не работает круглый год.

Новое место для аттракциона тоже вызвало не однозначную реакцию со стороны городской общественности. Многие посчитали эту площадку также неподходящей для размещения этого аттракциона.

Сейчас в Интернете иронизируют, что около этого места развлечений — две гостиницы, в самом парке - два пруда, а теперь будет еще два колеса. Осталось только построить еще второй цирк.

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