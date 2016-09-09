Астахов прокомментировал свою отставку

Бывший детский омбудсмен Павел Астахов прокомментировал свое снятие с должности: он одобрил назначение Анны Кузнецовой уполномоченным при президенте России по правам ребенка.

В своем "Инстаграме" Астахов написал: "Это очень достойный человек и очень мудрый выбор президента. От души поздравляю Анну Юрьевну и желаю ей помощи божьей на этом сложном поприще!"

Напомним, ранее сегодня российский президент Владимир Путин уволил Астахова с должности уполномоченного по правам ребенка.

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Кто заменит Павла Астахова?

