Официальный представитель Следкома РФ Владимир Маркин попросил прощения у журналистки "Новой газеты" Надежды Прусенковой, которая уличила его в плагиате.

Напомним, Прусенкова заявила, что Маркин украл несколько идей для своей книги "Самые громкие преступления 21 века в России", которая увидела свет 1 сентября.

Конфликт стал публичным, и Маркин перешел на личные и грубые оскорбления в адрес журналистки. Он назвал ее "никому, кроме своего болота, не известной и не нужной журналистишкой". Сейчас официальный представитель ведомства признал свою вину , сославшись на то, что сорвался, так как у него выдался "очень эмоциональный день".

"Публично приношу свои извинения перед Надеждой Прусенковой, которую обидел как женщину и журналиста несвойственным мне грубым высказыванием", -написал Маркин в своем "Твиттере".