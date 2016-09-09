Кировский подросток покорил одну их самых высоких вершин планеты

В августе этого года 12-летний учащийся кировской ДЮСШ №4 Платон Бритвин и его отец отправились в экспедицию на знаменитую во всем мире гору Эльбрус. Юный альпинист поднялся на 5642 метра над уровнем моря.

На пик, который сегодня мечтают покорить многие альпинисты, отец с сыном доставили небольшой баннер «Киров-Вятка», они сфотографировались с ним в руках.

Эльбрус — это самая высокая гора, среди расположенных на территории России и Европы. Сегодня существует десять маршрутов, по которым можно подняться на пик горы.

До восхождения на Эльбрус 12-летнего кировчанина самой юной альпинисткой, которой покорился пик горы, была 13-летняя индианка Джахнави Сриперамбудуру. В прошлом году она вместе с группой начала восхождение по южной стороне горы и вернулась на базу по северной.

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