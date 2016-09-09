РУСАЛ модернизирует производство на ВгАЗе

РУСАЛ запустил в промышленную эксплуатацию новое оборудование на Волгоградском алюминиевом заводе (ВгАЗ). Инвестиции в проект составили более 1 млрд рублей.

В порошковом производстве установлены специализированный смеситель с автоматической подачей органических добавок и новая размольная установка. Новое оборудование дало возможность увеличить объем производства современных, востребованных марок алюминиевых пудр. В свою очередь, в литейном производстве ВгАЗа установлена новая линия резки Sermas. Это позволит увеличить выпуск номенклатуры цилиндрических слитков длиной от 400 до 5800 мм и диаметром от 125 до 203 мм.

В запуске новых мощностей приняли участие губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и генеральный директор РУСАЛа Владислав Соловьев. Во время визита обсуждался вопрос тарифов на электроэнергию, от которых напрямую зависит перезапуск электролизного производства. Возобновление производства обеспечит ВгАЗ собственным алюминием-сырцом, необходимым для выпуска продукции с добавленной стоимостью, снизит убытки от транспортных расходов и содержания законсервированных объектов, будет способствовать исполнению государственной программы импортозамещения и создаст около 2 тыс. новых рабочих мест. Особое внимание гости уделили перспективам проекта производства обожженных анодов, запуск которого планируется на первый квартал 2018 года.

«Вопрос электролиза на сегодняшний день продолжает оставаться открытым. Пока на завод поступает первичный алюминий с предприятий Сибири и Казахстана. Если нам удастся договориться о приемлемой цене на электроэнергию, то на ВгАЗе появится возможность создать единый эффективный производственный комплекс: от выпуска алюминия до производства конечной продукции с добавленной стоимостью», – отметил генеральный директор РУСАЛа Владислав Соловьев.