Павлу Астахову уже нашли замену

Утром в пятницу, 9 сентября, стало известно, что в Кремле уже нашли нового кандидата на пост уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ.

Ранее сегодня президент Владимир Путин уволил Павла Астахова. Вероятнее всего, новым омбудсменом станет глава исполкома пензенского ОНФ и оператор президентских грантов Анна Кузнецова, уточняет РБК.

Напомним, что решение об отставке Астахова было принято еще в конце июня текущего года, однако тогда его было решено отправить в отпуск до 8 сентября — в этот день уполномоченному по правам ребенка исполняется 50 лет. Сразу после празднования на место Астахова планировалось назначить другого человека.

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