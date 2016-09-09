Путин всё-таки уволил Астахова и выбрал нового детского омбудсмена

Владимир Путин сегодня подписал заявление Павла Астахова об увольнении по собственному желанию с должности Уполномоченного при Президенте России по правам ребёнка. Информация опубликована на сайте Кремля.

Как известно, теперь уже бывший омбудсмен подал заявление перед уходом в отпуск. Этому предшествовал жесткий разговор с Путиным, а также недовольство со стороны общественности, вновь возникшая после трагедии в Карелии 18 июня, когда погибли 14 детей. На встрече с выжившими из них Астахов обратился с неэтичным вопросом «Ну что, как поплавали?», после чего появились статьи с критикой, а петиция на сайте Change.org с призывом отправить уполномоченного в отставку быстро набрала более 150 тысяч подписей. После радостного объявления Астахова в Твиттере о выходе из отпуска многие подумали, что президент сменил гнев на милость, и заявление останется без ответа. Не оставил.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, выбор нового детского омбудсмена сделан. Им станет Анна Кузнецова - руководитель исполкома Пензенского ОНФ.

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