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Мать ловившего покемонов блогера получит премию от “Открытой России”

8 сентября 2016, 18:08 [ «АН-онлайн» ]

Мать ловившего покемонов блогера получит премию от “Открытой России”
Фото:pixabay.com

Правозащитная организация “Открытая Россия” выдаст матери Руслана Соколовского премию в размере 150 тысяч рублей. Как отметили представители организации, премия выдается родственникам политических заключенных в качестве поддержки на тот период, пока кормильцы заключены под стражу.

“Открытая Россия” выступила в поддержку блогера, поскольку сочла, что в его деле нарушено право на свободное выражение мнения. Организацией уже были подготовлены петиции об отмене нескольких законов, ограничивающих свободу высказываний. Так, ее представители добиваются отмены законов об оскорблении чувств верующих, разжигание вражды, а также пересмотра законов об экстремизме.

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