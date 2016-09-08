За чистотой русского языка будет следить “лингвистическая полиция”?

Возможно, в скором времени за чистотой и самобытностью русского языка будет следить специально созданная “лингвистическая полиция”. С таким предложением выступили учителя русской словесности, обеспокоенные возросшим количеством иностранных заимствований.

Именно “стражи лингвистического порядка”, как предполагается, будут определять допустимый процент заимствований терминов из других языков. Как сообщает агентство городских новостей “Москва”, филологи выражают озабоченность тем, что в данный момент иностранные слова, написанные как латинницей, так и кириллицей, создают негативную среду для ребенка и формируют у него неверное представление о родном языке.

При этом филологи добавляют, что в случае создания такой “полиции” нужно будет пересмотреть закон о государственном языке.

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