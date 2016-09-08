10 октября, в первый день проведения Международного форума «Россия – спортивная держава», состоится круглый стол «Формирование условий для комплексного развития горнолыжной индустрии в России». Мероприятие будет организовано на деловой площадке СК «Доброград» Владимирской области.

С приветственным словом к участникам круглого стола обратятся статс-секретарь – заместитель министра спорта Российской Федерации Паршикова Наталья Владимировна, директор Департамента туризма и региональной политики Министерства культуры Российской Федерации Ярилова Ольга Сергеевна и ведущий модератор заседания ­– генеральный директор «Агентства готовых решений» Черникова Татьяна Викторовна. Они обозначат круг проблем, касающихся развития горнолыжного туризма в России.

В рамках круглого стола будет рассмотрен вопрос объединения компаний, представляющих рынок горнолыжных услуг, с целью качественного развития горнолыжного спорта и туризма. Участники заседания обсудят актуальные вопросы отрасли в России и ее дальнейшие перспективы. Помимо этого в рамках мероприятия руководители крупнейших российских горнолыжных комплексов АО «КСК», ГЛК «Роза Хутор» и ГЛК «Шерегеш» поделятся успешным опытом эксплуатации и развития горнолыжных курортов, продвижения горнолыжного спорта и туризма.

Вниманию участников круглого стола будет предложена презентация «Союз горнолыжной индустрии как инструмент развития отрасли», в рамках которой исполнительный директор НО «Союз горнолыжной индустрии» Владислав Сергеевич Субботин расскажет о наиболее перспективных направлениях деятельности организации.

Союз горнолыжной индустрии был учрежден в 2006 году с целью активного развития отечественного сегмента рынка горнолыжного туризма. За время его работы была создана площадка для обмена опытом участников отрасли - Конгресс индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха (wintercongress.ru). Мероприятие ежегодно собирает представителей профессионального сообщества, экспертов горнолыжной индустрии и туризма в России.

«Важнейшими целевыми показателями деятельности Союза для нас, в конечном итоге, станут повышение операционной эффективности российских зимних курортов и увеличение количества туристов на горнолыжных склонах. Именно эти факторы будут отражать привлекательность отрасли и, соответственно, пользу от нашей работы. По экспертным оценкам, в настоящее время на горных лыжах умеют кататься всего 2,5% россиян. В наших силах увеличить эту цифру в течение следующих 10 лет как минимум втрое. Сегодня мы начинаем большую работу и приглашаем всех участников рынка присоединиться и внести свой вклад в развитие горнолыжной индустрии России», — заключил Владислав Субботин.