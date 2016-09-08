Владимир Быков: Вместе меняем жизнь в Кирове к лучшему

5 сентября прошла церемония награждения победителей восьмого городского конкурса творческих работ журналистов «Мой город». Этот год объявлен Годом кино, а значит, в центре внимания – люди искусства, – подчеркнули на открытии церемонии ее ведущие. Профессия журналиста, несомненно, творческая.

Лучшие образцы публицистики способны влиять на разум и чувства людей не меньше, чем произведения искусства. Поэтому важно, чтобы корреспондент не только в совершенстве овладел всеми профессиональными приемами, но и занимал активную гражданскую позицию, не был равнодушным к происходящему в родном городе и стране.

Объективно и ярко

«Киров – наш общий дом, – говорит глава города Владимир Быков. – Если соединить все городские события, о которых журналисты пишут, говорят, снимают, то получится интересное кино, где главный герой – наш город. Яркий, самодостаточный. Настоящий герой нашего времени. Мы живем его горестями и радостями, и наша общая цель – сделать Киров самым красивым и комфортным из всех российских городов. На церемонии награждения собрались журналисты, которые каждый день своими материалами меняют жизнь в Кирове к лучшему».

В этом году организаторы конкурса – отдел по связям с общественностью и работой с информацией аппарата главы города и Кировской Городской Думы – немного изменили формат мероприятия. Раньше конкурс носил заявительный характер, то есть, журналисты присылали в адрес оргкомитета свои работы. В 2016-м организаторы решили сами выбрать и отметить дипломами акул пера.

«Мы хотели не только наградить за журналистскую деятельность, – подчеркнул Владимир Васильевич. – Но и сказать спасибо за стремление находить пути взаимодействия, инициативы, объединяющие кировчан для добрых дел. Выделить журналистов, чей талант и гражданская позиция служат развитию Кирова».

Приятный сюрприз

Организаторы церемонии постарались сделать так, чтобы гости почувствовали настоящую киношную атмосферу: красная дорожка, интервью, заставки-презентации лауреатов номинаций из разных фильмов.

После объявления победителей в номинациях настал самый ожидаемый момент церемонии – было названо имя победителя конкурса. В этом году номинантов ждал приятный сюрприз: глава города Кирова решил вручить сразу две премии – Ксении Фрик (СТС-9канал) и Станиславу Куршакову (ГТРК «Вятка»). Последний поблагодарил организаторов конкурса и заметил, что это победа и признание профессиональных заслуг всего журналистского коллектива телекомпании.

«Вятский свистун»-2016

Уже второй год организаторы конкурса вручают дымковскую игрушку-свистульку тем СМИ, которые разместили на своих ресурсах недостоверную или откровенно непрофессионально подготовленную информацию. В этом году было три претендента, но с большим отрывом «победил» сайт progorod43.ru, который опубликовал новость о том, что на одной из городских улиц на голову 103-летнему дедушке упала сосулька.

Организаторы конкурса выразили надежду, что в следующем году на премию «Вятский свистун»-2017 номинировать будет некого.

Победители конкурса

«Эффективное социальное партнерство» (материалы о взаимодействии муниципальных органов власти с общественными организациями) – Михаил Корендюк (Рен-ТВ Киров), Анна Лапшина (радио «Кировград»), Юлия Шевцова (газета «Вятский наблюдатель»), Алексей Сидоров (сайт newsler.ru).

«Экономический потенциал города» (материалы о развитии малого и среднего предпринимательства, продвижении лучшего опыта в сфере строительства, ЖКХ, инноваций, экологии и благоустройства) – Виктория Батуева (ТНТ-43 регион), Людмила Абашева (газета «Аргументы недели»), Александр Грислис (сайт «Бизнес-новости» и Алена Казка (портал «Девятка.ру»).

«Город молодых» (материалы о реализации молодежной политики на территории Кирова) – Артем Паникаровских (Первый городской канал), Александра Махнева (радио Мария ФМ), Василий Юмшанов (газета «Источник новостей»), Раксана Бабаева (информационный портал ikirov.ru).

«Киров спортивный» (материалы о формировании позитивного отношения кировчан к здоровому образу жизни, к занятиям спортом и физкультурой) – Михаил Вожегов (Рен-ТВ Киров), Светлана Удельная (радио «Кировград»), Александр Козлов (газета «Автограф»), Елена Жолобова (сайт Нововятск. рф).