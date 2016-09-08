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//Общество

В ЮУрГУ прошла международная конференция «Будущее евразийского пространства»

8 сентября 2016, 15:16 [ «АН-Челябинск» ]

В ЮУрГУ прошла международная конференция «Будущее евразийского пространства»

Сегодня, 8 сентября, в Челябинске прошла международная конференция «Будущее евразийского пространства». На конференцию собрались эксперты России, Таджикистана и Казахстана. Кроме того, на встречу приехали, представители национальных диаспор стран Центрально-азиатского региона на Южном Урале и в Ханты-Мансийском автономном округе.

Проректор ЮУрГУ Андрей Шмидт поприветствовал всех собравшихся и отметил, что главной частью данной дискуссии стали политические, правовые, экономические и гуманитарные вопросы интеграции государств. Они имеют общие цели, задачи и общие проблемы.

- В период посткризисного развития эта тема наиболее актуальна для каждого из наших государств, - отметил Андрей Шмидт. - В современных условиях нам необходимо искать наиболее эффективные механизмы для экономического роста и поддержки друг друга.

Первый вице-президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Игорь Аристов подчеркнул , что в развитии политики, экономики и культуры именно интеграция имеет все возрастающее значение. Особенно важно налаженное взаимодействие между сообществами предпринимателей.  

Представители Таджикского технического университета им. М. Осими также поддерживают стратегические преимущества развития интеграции. Это положительным образом повлияет на улучшение экономики и промышленности Таджикистана, поможет обеспечить трудоспособное население страны рабочими местами и поднимет общий уровень жизни и культуры в целом.

Также один из экспертов Фонда, Юлия Кузменко, отметила  позитивное влияние интеграции в развитие сферы образования. Эксперт особо отметил необходимость создания единой академии наук стран ЕАЭС.

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