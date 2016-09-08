В Керчи появится новый паром для переправы

Скоро появится новый автомобильный паром, который будет курсировать в Керченском проливе от «Порта Крым» до «Порта Кавказ». Его постройку заказал ООО «Керченская морская верфь «Фрегат» местный предприниматель.

Вместимость судна будет небольшой – 2 грузовика-длинномера или 4 пассажирских автобуса. Завершить строительство автопарома должны к концу этого года.

Фоторепортаж со стройки публикуют «Аргументы недели – Керчь».





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