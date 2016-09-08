Должанку предлагают передать Ростову
8 сентября 2016, 14:01 [ «АН-онлайн» ]
Жители станицы Должанской в Краснодарском крае просят чиновников обратить внимание на судьбу косы Долгой. Экологическое состояние этого уникального места на Азовском море с каждым годом все хуже.
Двенадцать километров пляжа из ракушечного песка, чистое море. Коса Долгая – рай для туристов, и особенно для тех, кто увлекается серфингом. У основания косы расположена станица Должанская. Еще в советские времена там создали зеленый заповедник, засадили песчаный пустырь тополем, хвойными деревьями, шиповником и облепихой. Был создан план развития курорта. Автомагистраль вдоль косы должна была служить дамбой от нагонной волны. Планировалось строительство очистных сооружений. Но после развала Союза проект заморозили.
Сейчас на косе то и дело возникают новые базы отдыха. Канализационные стоки сбрасывают в море или вывозят в лесозащитную полосу. По словам жителей станицы, море превращается в болото. Исчезли осетровые, вместо них появились большие медузы.
В заповедном лесу местный предприниматель начал строить более 50 двухэтажных коттеджей. И это при отсутствии системы канализации. Начал гореть лес, образовались огромные пустыри. Неравнодушные люди пытались обращаться в прокуратуру, к местным чиновникам и властям федерального уровня, но все тщетно.
Похоже, Краснодарскому краю не до окраины Ейского района. Местные жители предлагают передать эту территорию в ведение Ростовской области. Они надеются, что тогда Ейск и Должанская станут настоящим курортом.
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