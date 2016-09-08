В кировских школах, детсадиках и больницах станет теплее

Отопительный сезон в Кирове стартует уже завтра. Правда, учреждения социальной сферы будут подключать пока только по заявке руководства: есть здания, где и без отопления - вполне комфортная температура.

Также, по данным на 8 сентября, в данный момент полностью готово к тому, что батареи в квартирах станут горячими, 98% жилых домов областного центра. Планируется, что их подключат к отоплению, если тепло не вернется, в середине сентября.

В то же время поставщики ресурсов указывают на то, что некоторые кировские управляющие компании задолжали приличные суммы за поставку горячей воды, и просят как можно скорее погасить долги.

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