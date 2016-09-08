В России уже можно купить iPhone 7

В четверг, 8 сентября, на следующий день после презентации компанией Apple нового смартфона iPhone 7, гаджет уже предлагают приобрести в России.

Телефоны, правда, продают на "сером рынке", а не в официальных магазинах. Как сообщает RNS, iPhone 7 уже доступен на сайтах, где люди размещают бесплатные объявления. Согласно последним данным, средняя цена нового гаджета составляет 55 тысяч рублей, а если покупатель желает получить его до официальной даты релиза - то 62 тысячи рублей.

Более того, можно найти и "умные" часы Apple Watch 2, также представленные накануне. Их стоимость достигает примерно 40 тысяч рублей.

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