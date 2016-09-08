У улицы Ленина города Кирова появится дублер

Планируется, что в областном центре будет построена улица, которая позволит напрямую добираться из центра Кирова в микрорайоны Нововятск и Чистые Пруды. Правда, когда это произойдет, сказать сложно.

Пока эта дорога существует только на бумаге, в генеральном плане развития города.

По информации пресс-службы городской администрации, строительство путепровода в Чистые пруды — это первый этап реализации задуманного.

Сейчас же главная трудность заключается в том, что земля, по которой в будущем должна проходить эта дорога, находится в федеральной собственности. Поэтому, прежде чем прокладывать новую магистраль, необходимо получить все участки в распоряжение муниципалитета.

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