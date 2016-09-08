В Воронеже родился новый Сталин

Псевдонимом вождя Советского Союза решили назвать родители новорожденного сына. И это не первое удивительное имя в области: чуть ранее были зарегистрированы дети Граф, Рим, Мадонна, Капиталина и Рафаэль.

Впрочем, в числе таких малолетних воронежцев как Виктор-Энрике, Грузинка, Хрусталина, Юнус Каклик или Пурхониддин эти имена не кажутся таким уж изыском. Благо, никому больше не приходит в голову назвать сына Люцифером, как ижевской и пермской семьям, Крымом или Теоном. Больше всего в этом году регистрируют привычных Машек и Артёмов.

Впрочем, если новым созывом Госдумы будет принят апрельский законопроект о запрете экзотических имён для новорожденных, то в детсадовских группах через несколько лет воспитатели снова начнут путаться среди многочисленных Оль, Коль, Даш и Наташ.

Читайте также:



Названы редкие имена, данные детям в Крыму

Другие новости по теме "Общество"