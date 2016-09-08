Медведев повысил прожиточный минимум

В четверг, 8 сентября, российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому прожиточный минимум на душу населения во II квартале текущего года повышается на 180 рублей - до 9956 рублей.

Текст постановления уже опубликован на официальном портале правовой информации. Уточняется, что величина прожиточного минимума для трудоспособного населения установлена на уровне 10722 рубля, пенсионеров — 8163 рублей, а детей — 9861 рублей.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Дмитрий Медведев в I квартале 2016 года установил прожиточный минимум на душу населения в размере 9776 рублей.

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