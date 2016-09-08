Стало известно, какой автомобиль продается в России лучше других

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Врач пойдет под суд за то, что оставил иглу в шее пациента
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«Большая двадцатка» разбита под Алеппо
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О рейтинге как способе отсоса денег и мозгов
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МИД РФ не одобряет продвижение турецких войск вглубь Сирии
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Емельяненко намерен продолжить выступления в профессиональном ММА
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Один из стрелявших в цыганском поселке Екатеринбурга задержан
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Кремль: Путин готов увидеться с Порошенко
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Овечкин выступит в роли капитана сборной России на Кубке мира в Торонто
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В Москве экстренно эвакуировали детский сад и школу