Стало известно, какой автомобиль продается в России лучше других

В четверг, 8 сентября, стало известно, какой автомобиль является самым продаваемым в России по итогам августа.

Выяснилось, что охотнее всего россияне покупают Kia Rio - в прошлом месяце было продано 7178 единиц. Как сообщает агентство "Автостат", граждане РФ также очень любят автомобиль Kia Sportage - в августе они купили 1229 кроссоверов. На третьем месте в этой марке у россиян по популярности идет модель Сee’d (960 автомобилей), далее Optima (715) и Soul (714).

Отметим также, что за период с января по июль текущего года продажи машин Kia в РФ составили 81 484 авто, что на 6,8% больше, чем в прошлом году.

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