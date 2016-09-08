Открытие аквапарка в Кирове опять откладывается

Открытия первого собственного аквапарка в Кирове не будет в этом году. Работы затянулись, как минимум, до зимы. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на слова инициатора проекта Дениса Резуника.

Ранее сообщалось, что открытие объекта на ул. Грибоедова планируется уже текущей осенью, около городских бань. Предполагается, что в нем будут действовать пять горок и не менее трёх бассейнов с глубиной до 1,8 метров, в том числе один с имитацией морской волны. Пока рабочие установили каркас и оборудование, в октябре начнется внутренняя отделка. Площадь кировского аквапарка будет гораздо меньшей, чем в соседних областных центрах, однако близость популярного семейного развлечения к дому будет несомненным плюсом. Предложения и проекты по открытию первого собственного аквапарка в Кирове бытуют уже лет 15, и только сейчас мечта кировчан становится реальностью.

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