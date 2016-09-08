В Воронеже молодые родители назвали сына крайне странным именем

Счастливые молодые родители из Воронежа решили дать своему маленькому сыну крайне неординарное имя.

Теперь, согласно данным управления ЗАГС региона, крошка гордо носит в качестве имени фамилию советского вождя - Сталин. В ЗАГСе уточнили, что это первый подобный случай за все время существования учета имен - с 2002 года. Как сообщает ТАСС, за первое полугодие текущего года самыми популярными именами в Воронеже стали Мария и Артем. Некоторые родители, конечно, выделяются своим выбором, называя малышей нестандартными именами: Ярополк, Рафаэль, Граф, Каклик или Мадонна.

Напомним, что два года назад в Перми родился Люцифер - мама и папа сочли это имя подходящим для своего маленького сына.

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